В Москве отреагировали на инициативу США о передаче Украине арестованных активов РФ

Россия ответит на все меры, принимаемые США против нее, в том числе на конфискацию российских активов на территории Соединенных Штатов и передаче их Украине. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения, что палата представителей конгресса США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на финансовую поддержку Украины. Она также назвала «идиотической» инициативу США о признании России страной-спонсором терроризма.

По ее словам, на все меры, в том числе «идиотические», Россия будет отвечать.

«А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Сенатор Андрей Клишас в свою очередь пригрозил западным странам конфискацией их имущества в России в ответ на аналогичные меры в отношении российских активов за рубежом.

«В случае если «правовые» и «демократические» государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, то мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательству», – написал политик в своем телеграм-канале. «Без ответных мер такие действия Запада не останутся», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», принятый конгрессменами законопроект позволяет конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства России или незаконных действий, и направлять их на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

Ранее глава минюста США Мерик Гарланд заявил, что готов поддержать законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украине.

Закон о передаче на помощь Украине средств, полученных от конфискации российских активов, разработали в конце марта два сенатора США.

Москва, Наталья Петрова

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