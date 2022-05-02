Новая Зеландия внесла 170 сенаторов из России в санкционный список

Власти Новой Зеландии расширили пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В черный список внесены 170 представителей Совета Федерации РФ и шесть структур из российского оборонного сектора.

Глава новозеландского МИД Нанайя Махута заявила, что страна продолжит преследовать тех, кто поддерживает российскую военную спецоперацию.

Заявление о расширении санкций опубликовано на сайте правительства Новой Зеландии, но список санкционных компаний и граждан России пока не приводится. Ряд граждан попали в санкционный список повторно: ранее им запртили только въезд в страну, теперь – любую деятельность на ее территории.

Напомним, Новая Зеландия ввела ограничения в отношении порядка 400 россиян, 18 финансовых организаций, включая Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния. Под санкциями оказался российский импорт и экспорт продукции, тесно связанной со стратегическими отраслями промышленности.

Москва, Наталья Рязанова

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