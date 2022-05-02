Израиль осудил высказывания Лаврова об антисемитизме

Министерство иностранных дел Израиля вызвало рогссийского посла в связи с высказываниями главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях. В министерстве якобы обвинения евреев в антисемитизме назвали низеменной формой расизма.

Напомним, Лавров сказал в интервью Mediaset, что еврейская кровь не помешала президенту Украины Владимиру Зеленскому допустить нацификацию страны. «Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», – сказал российский министр.

Глава МИД Израиля Яир Лапид посчитал высказывание Лаврова возмутительным. По его мнению, обвинять евреев в антисемитизме – низменная форма расизма.

«Высказывания министра Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме», – написал Яир Лапид в соцсети.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил высказывание главы российского МИД. Он подчеркнул, что никакая современная война не может сравниться с ужасами Холокоста. Беннет призвал мировых политиков прекратить использовать «катастрофу еврейского народа в качестве инструмента для политических нападок».

«Его утверждения ложны и возмутительны. Цель такого рода лжи – обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля», – приводит слова премьер-министра пресс-служба израильского МИД.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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