МИД России ответил Израилю на критику слов Лаврова о евреях и антисемитизме

МИД России ответил на критику высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях, Гитлере и антисемитизме со стороны МИД Израиля. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали «антиисторическими» заявления главы израильского МИД Яира Лапида. Там заявили, что правительство Израиля поддерживает неонацистский режим на Украине, а еврейское происхождение президента Владимира Зеленского не гарантирует защиту от «разгула неонацизма в стране».

Ранее Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании Mediaset, что еврейская кровь не помешала президенту Украины Владимиру Зеленскому допустить нацификацию страны. Также глава МИД РФ высказался о возможных еврейских корнях Гитлера. «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», – сказал российский министр. Глава МИД Израиля Яир Лапид счел слова Лаврова возмутительным. По его мнению, обвинять евреев в антисемитизме – низменная форма расизма в отношении евреев. Лапид потребовал от российского правительства извинений за «непростительные» высказывания российского коллеги о том, что в Гитлере была еврейская кровь. «Гитлер не был евреем по происхождению, и евреи не убивали себя во время Холокоста»,– заявил израильский министр, чьи слова приводит издание The Times of Israel.

В России сочли слова Лапида «антиисторическими». «Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», – говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также заявили, что «история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами». «В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями», – указали в МИД.

Как отмечает ведомство, если во время Второй мировой войны «некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено», то «спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно» и прикрывается происхождением сам и прикрывает им неонацистов, «духовных и кровных наследников палачей своего народа».

«Еврейское происхождение президента – не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране… Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира – солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир. Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?», – подчеркнули в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что на Украине, по мнению МИД, не пресекаются, а пестуются бытовой и политический антисемитизм и нацизм. «Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на «бандеровских» маршах», – заявили на Смоленской площади.

«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», – заключили в МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

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