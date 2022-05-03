Западное оружие, военные преступления, переговоры: Путин и Макрон снова говорили об Украине

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ рассказал о ходе военной спецоперации, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь», которых «удерживали националисты».

Путин при этом обратил внимание на «игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса».

«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», – говорится в сообщении Кремля.

Президент России также заявил, что Москва «по-прежнему открыта к диалогу» с украинской стороной и готова продолжать переговоры, несмотря на «непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе».

Французский лидер в свою очередь выразил обеспокоенность по поводу проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. По мнению Путина, ситуация осложнилась прежде всего из-за санкций западных стран, говорится в сообщении.

По данным французских СМИ, телефонные переговоры Путина и Макрона длились более двух часов. В Елисейском дворце разговор пока не прокомментировали. До этого президенты общались по телефону 29 марта.

Москва, Наталья Петрова

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