Россия высылает семерых дипломатов посольства Дании

Россия высылает семь дипломатов Дании в качестве ответной меры. Им предписано покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Об этом сообщает МИД РФ. Москва также отказала в выдаче визы дипломату датской дипмиссии.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, 5 мая в МИД России был вызван посол Дании в РФ Карстен Сёндергорд, которому был заявлен решительный протест из-за объявления персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в Дании и торгового представительства России в Копенгагене и оказания датскими властями военной помощи Украине.

Принятое Копенгагеном 5 апреля решение о высылке российских дипломатов на Смоленской площади назвали необоснованным. «С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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