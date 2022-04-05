Дания вышлет 15 российских дипломатов

Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Посол России уже уведомлен, сообщили в пресс-службе МИД Дании.

«Правительство Дании приняло решение выслать 15 российских разведчиков, работающих в российском посольстве в Копенгагене. У них будет 14 дней, чтобы покинуть Данию», – говорится в заявлении датского министерства.

В МИДе заявили, что решение принято из соображений национальной безопасности и не касается посла РФ. Посол останется прямым каналом для общения с Россией, поскольку Дания не намерена разрывать дипломатические отношения.

В то же время в министерстве осудили жестокость, которую российские военные якобы проявили к мирным жителям украинского города Буча.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва примет ответные меры в связи с высылкой дипломатов. Эти меры коснутся загранучреждений Дании в России, передают «Известия».

Ранее власти Италии раскрыли планы выслать несколько десятков российских дипломатов. Руководство Италии скоординировало свои действия с властями Франции и Германии, готовых выслать 40 и 35 сотрудников российских дипмиссий соответственно.

Копенгаген, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»