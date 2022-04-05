СМИ: Италия намерена выслать десятки российских дипломатов

Власти Италии планируют выслать несколько десятков российских дипломатов, сообщает газета Corriere della Sera. Список будет обнародован сегодня, 5 апреля.

По сведениям издания, решение принято в координации с правительствами Франции и Германии. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги обсудил этот вопрос с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли. Сегодня итальянский премьер выступит в специальном парламентском комитете по безопасности.

Власти Германии в понедельник объявили о высылке 40 российских дипломатов. Франция готова выслать, по разным данным, от 30 до 35 сотрудников российского посольства. В МИД России заявили, что высылка дипломатов не останется без ответа.

После начала военной операции России на Украине европейские страны стали в массовом порядке объявлять о высылке российских дипломатов. Ранее о таком шаге уже заявили Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Словакия и Чехия.

Рим, Наталья Петрова

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