Новая Зеландия ввела санкции против восьми граждан и организаций из России

Власти Новой Зеландии включили в санкционный список пятерых россиян и три российские организации. Поводом стали якобы распространение дезинформации и кибератаки на Украине.

«Очередной раунд санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и распространению дезинформации на Украине», – говорится в заявлении на сайте новозеландского МИД.

Под ограничения попали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.

В черном списке оказались также 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» ГУ Генерального штаба ВС РФ и «Агентство интернет-исследований».

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении 170 российских сенаторов и шести структур оборонного сектора. Новозеландский МИД пригрозил, что продолжит преследовать тех, кто поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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