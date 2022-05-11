Лавров: Россия больше не станет полагаться на Запад, но не хочет войны в Европе

Россия сделала выводы и впредь не станет полагаться на возможность договориться с Западом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом, Россия не хочет развязывания войны в Европе несмотря на агрессивную политику в отношении России в виде санкций.

«У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод – вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным. Будем полагаться на себя и наших надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами так называемого бывшего золотого миллиарда», – сказал Лавров во время пресс-конференции в столице Омана.

Министр подчеркнул, что Запад ради «установления своей гегемонии готов на преступления против тех принципов, которые он сам исповедует – прямое и открытое воровство и грабеж». При этом ООН в своем докладе не упомянула негативные последствия антироссийских санкций для ряда других стран.

Лавров напомнил, что у ООН был шанс решить ситуацию на Украине дипломатическим путем, но более семи лет организация игнорировала происходящее в Донбассе. И теперь именно западные страны настаивают на военном поражении для России.

«Если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим. Именно Запад постоянно настойчиво заявляет о том, что в этой ситуации надо нанести России поражение», – сказал Лавров.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад готов затягивать конфликт на Украине ради того, чтобы Россия проиграла. Для западных стран важнее как закончится военная операция, а не когда это случится, добавил политик.

Маскат, Наталья Рязанова

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