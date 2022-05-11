Польский посол прибыл в МИД России

Посол Польши в России Кшифштоф Краевски прибыл в российское министерство иностранных дел. О вызове дипломата рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Кшифштоф Краевски прибыл в российский МИД около 15:00 часов на автомобиле с дипломатическими номерами. Збигнев Рау не раскрыл причины вызова польского дипломата в МИД РФ.

«Мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД», – цитирует министра РИА Новости.

Одновременно с польским коллегой к МИД России прибыл посол США в Москве Джон Салливан. Он пробыл в министерстве менее 20 минут. Дипломат никак не прокомментировал свой визит.

Как сообщал «Новый День», 9 мая на российского посла в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Российского дипломата окружила толпа, и неизвестный облил его красной краской. Сотрудники полиции помогли послу дойти до машины сквозь толпу.

Москва, Наталья Рязанова

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