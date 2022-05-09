На российского посла напали на кладбище советских воинов в Польше

Российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Пробиваться к машине дипломату пришлось с помощью полицейских.

Нападение произошло в Варшаве. Посол со своей супругой приехали на кладбище, чтобы возложить венок, но собравшиеся на месте протестующие не дали этого сделать. Они облили красной краской самого Андреева, а также сопровождающих его дипломатов.

Через несколько минут на кладбище прибыли правоохранители, которые помогли послу дойти до машины через толпу.

Ранее Андреев сообщал, что посольство РФ в Польше было вынуждено ограничить до минимума мероприятия по случаю Дня Победы. Дипломаты приняли решение не рисковать после призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия. В частности, против проведения памятных мероприятий по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступили МИД Польши и столичная мэрия.

Варшава, Зоя Осколкова

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