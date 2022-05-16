Мэр Ярославля ушел в отставку

Мэр Ярославля Владимир Волков объявил об отставке. Он подобрал новое место работы и уезжает из города, о чем написал в своем телеграм-канале.

«Это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы. Я верю, что у этого города прекрасное будущее, покидаю его не без грусти», – написал глава Ярославля. Волков не уточнил, где именно продолжит карьеру.

Напомним, Владимир Волков начал управлять Ярославлем в сентябре 2018 года в качестве и.о. мэра. В конце того же года он занял этот пост по решению депутатов.

Напомним, 10 мая главы Томской, Кировской, Саратовской областей и Республики Марий Эл объявили о решении сложить полномочия. Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что не станет участвовать в новых выборах главы региона.

Ярославль, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»