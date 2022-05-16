Полпред президента Чайка останется на госслужбе еще на год

Президент РФ Владимир Путин продлили срок государственной службы для своего полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Срок пребывания на госслужбе для Чайки продлен до 21 мая 2023 года. 21 мая чиновнику исполнится 71 год.

Согласно закону, россияне могут занимать должности госслужбы до достижения 65 лет. Предельный срок пребывания на службе для чиновников высшего ранга может быть продлен. Владимир Путин в 2021 году также продлевал срок госслужбы Юрию Чайке до 21 мая 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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