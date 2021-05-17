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Понедельник, 17 мая 2021, 20:05 мск

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Путин еще на год продлил срок госслужбы Юрия Чайки

Фото: пресс-служба Кремля

Юрий Чайка еще на год останется полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, до 21 мая 2022 года. Об этом говорится в сегодняшнем распоряжении главы государства Владимира Путина.

21 мая Чайке исполнится 70 лет. По закону, предельный возраст работы для госслужащих составляет 65 лет, для судей – 70 лет. Однако закон «О государственной гражданской службе РФ» допускает продление срока службы отдельных чиновников, назначаемых президентом.

Чайка с лета 1999 года до лета 2006 года был министром юстиции, затем до января 2020-го возглавлял Генпрокуратуру.

Москва, Мария Соколова

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