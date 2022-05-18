The Washington Post: Прибалтика и Польша попросили защиты у НАТО

Страны Прибалтики и Польша попросили НАТО прислать им помощь для защиты от «прямой военной агрессии» России. Мнения по этому поводу внутри альянса разделились, пишет The Washington Post.

Прибалтика и Польша попросили прислать им средства ПВО и дополнительные военные силы ради защиты от возможного повторения украинской ситуации.

«Прямая военная агрессия России против союзников по НАТО не может быть исключена. Россия может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить альянс перед фактом войны», – заявили страны в обращении к руководству альянса.

Париж и Рим сомневаются, что Россия представляет угрозу для стран НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что НАТО не воюет с Россией, а странам в составе альянса еще предстоит строить мир с Россией и Украиной после окончания конфликта.

Издание отметило, что длительное нахождение больших сил НАТО в Восточной Европе будет «очень дорогим и неудобным». К тому же альянс лишится прикрытия на других направления, если сосредоточит силы вблизи России.

Как сообщал «Новый День», постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в разжигании конфликтов вместо построения безопасности в Европе. Неоднократное продвижение НАТО на восток посеяло зерна конфликта, которые вызвали колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы, считает дипломат.

Варшава, Наталья Рязанова

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