Россия вышлет 34 французских дипломатов

Власти России вышлют из страны 34 сотрудников дипмиссии Франции. Это станет ответной мерой на высылку французской стороной российских дипломатов.

МИД России днем 18 мая вызвал посла Французской Республики Пьера Леви для вручения протеста. В министерстве подчеркнули, что решение Франции нанесло серьезный ущерб двусторонним отношениям и сотрудничеству.

«Был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции «persona nоn grata». В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены «persona nоn grata», – говорится в сообщении на сайте российского министерства.

Французские дипломаты должны покинуть территорию России в двухнедельный срок.

Напомним, в начале апреля европейские страны массово объявляли о высылке российских дипломатов. Ряд государств называл поводом якобы шпионскую деятельность россиян, другие открыто указывали, что высылают дипломатов из солидарности с партнерами по Евросоюзу.

Москва, Наталья Рязанова

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