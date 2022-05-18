МИД РФ ответит Италии высылкой 24 дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявит 24 итальянских дипломатов персонами нон грата. Соответствующий документ вручат послу Италии в России Джорджо Старачу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что министерство намерено объявить о высылке 24 сотрудников итальянской дипмиссии, предает РИА Новости.

Также днем 18 мая в МИД РФ прибыли послы Испании Маркос Гомес Мартинес и Швеции Малена Мард. Ожидается, что им вручат заявления о высылке дипломатов в качестве ответной меры на аналогичное решение в отношении сотрудников российских дипмиссий.

Как сообщал «Новый День», 5 апреля Италия объявила 30 российских дипломатов персонами нон грата по причинам, «связанным с национальной безопасностью». Итальянские власти не представили доказательств деятельности россиян, которая нарушала бы международные договоренности или законы внутри страны.

Москва, Наталья Рязанова

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