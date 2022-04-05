Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов

Италия высылает 30 российских дипломатов. Об этом сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Министр заявил, что во вторник посла России Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел Италии, где ему объявили о высылке дипломатов, передает «Рейтер».

«Эта мера согласована с другими европейскими и атлантическими партнерами и необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью», и в контексте ситуации на Украине, заявил Ди Майо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что власти Италии планируют выслать несколько десятков российских дипломатов.

Страны ЕС предприняли меры по массовой высылке российских дипломатов после того, как Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине в защиту мирных жителей Донбасса по просьбе лидеров ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демиталиризация и денацификация Украины. Сегодня стало известно, что Дания высылает 15 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Накануне Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов. Франция планирует выслать до 35 сотрудников российского посольства.

Рим, Наталья Петрова

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