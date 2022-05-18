МИД РФ объявил 27 испанских дипломатов персонами нон грата

Россия вышлет из страны 27 сотрудников испанской дипмиссии, заявили в российском МИДе. Официальная нота вручена послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу, которого днем 18 мая вызвали в МИД РФ.

Российская сторона заявила «решительный протест» высылкой из Испании 27 россиян, трудившихся в дипмиссии России. В министерстве отметили, что этот «недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях».

«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены «persona non grata». Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения ноты», – говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В начале апреля власти Испании объявили о высылке сотрудников российской дипмиссии, которые якобы «представляют угрозу интересам безопасности страны».

Москва, Наталья Рязанова

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