Россия вышлет пятерых португальских дипломатов. Эта мера станет ответом на признание сотрудников российской дипмиссии в Португалии персонами нон грата.

Днем 19 мая в МИД РФ вызвали посла Португалии в Москве Мадалену Фишер. Ей вручили ноту о высылке португальских дипломатов из России.

«Был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии «persona nоn grata». В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены «persona nоn grata», – говорится в заявлении на сайте российского министерства.

Португальцам дали 14 дней на то, чтобы покинуть территорию России.

Накануне МИД РФ объявил персонами нон грата 34 сотрудников дипмиссии Франции, 24 дипломатов из Италии и 27 – из Испании. Все иностранные сотрудники будут высланы из России в качестве ответной меры на аналогичное решение в отношении российских дипломатов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»