Россия закрыла въезд в страну для почти 1 тысячи граждан США

МИД России опубликовал на своем сайте полный список граждан США, который запрещен взъезд в РФ на постоянной основе. Под ограничения попали 963 человека, в том числе президент США Джо Байден и его сын Хантер.

В стоп-лист также попали госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, экс-посол США в РФ Майкл Макфол, бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, соучредитель и глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, актер Морган Фриман, глава киностудии DreamWorks Джеффри Катценбер. Кроме того, в черном списке оказались члены обеих палат конгресса, руководители различных госведомств, судьи и прокуроры, представители СМИ, политологи.

В заявлении МИД указывается, что в российский стоп-лист внесены люди, «разжигающие русофобию», и «те, кто их обслуживает».

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон предпринимает против России враждебные действия, которые «бьют бумерангом по самим же США».

В МИД подчеркнули, что российские контрсанкции носят вынужденный характер. Эти меры «нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», – говорится в заявлении.

«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога», – добавили в МИД.

Напомним, США в апреле ввели визовые ограничения против 635 граждан России из-за военной спецоперации на Украине, при этом американские власти отказались раскрывать информацию о них.

Москва, Наталья Петрова

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