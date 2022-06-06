Салливан допустил закрытие дипмиссий России и США на территориях друг друга

США могут закрыть посольства в России, как и закрыть российские дипмиссии на своей территории, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. Он добавил, что в руководствен Штатов нет сторонников подобных решений.

На вопрос о вероятности взаимного закрытия дипмиссий дипломат ответил однозначно.

«Могут, есть такая вероятность, хотя считаю, что это было бы большой ошибкой. Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», – сказал Салливан в интервью ТАСС.

Посол надеется, что разрыв отношений США и России не произойдет и им не придется закрывать посольства на территори друг друга.

«Это не входит в намерения президента Байдена или правительства США. И мы сейчас мало что еще можем добавить на эту тему. Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений», – добавил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что любые поставки американского оружия на Украину увеличивают риски прямого столкновения России и США. По его мнению, Вашингтон через помощь Киеву старается нанести России стратегическое поражение.

За разжигание русофобии Россия запретила взъезд в РФ на постоянной основе почти тысяче американских граждан, включая президента США Джо Байдена и его сына Хантера. В то же время глава киберкомандования и директор АНБ США Пол Накасоне признал, что спецслужбы Штатов проводили наступательные кибероперации против России.

Москва, Наталья Рязанова

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