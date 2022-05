США отказались налаживать отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета в Вашингтоне, дал понять, что нынешняя администрация Белого дома не планирует налаживать отношения с российскими властями.

«У Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [песню Свифт] We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту (России Владимиру) Путину», – пошутил Блинкен (цитата по ТАСС).

По его словам, ему сказали, что эта ситуация была бы недипломатичной и вызывающей.

Ранее Блинкен обвинил руководство России в попытках «исказить историю» с целью «оправдать военную операцию на Украине». Об этом он заявил по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР о помощи в отражении украинской агрессии. Решение о проведении специальной операции стало причиной новых масштабных санкций против России со стороны США и их союзников.

Вашингтон, Наталья Петрова

