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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 23 мая 2022, 16:17 мск

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Россия получила итальянский план по Украине

Москва получила составленный Римом план урегулирования ситуации на Украине. Министерство иностранных дел РФ даст оценку документу после тщательного изучения, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

«Между Россией и Италией он не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим», – приводят слова Руденко «Известия».

18 мая Италия представила ООН и странам «Большой семерки» собственный план урегулирования ситуации на Украине. Он предполагает прекращение огня перед началом переговоров и финальное подписание многосторонних соглашений по гарантиям безопасности в Европе.

Крыму и Донбассу отводится роль автономий с полным самоуправлением и определением языковой принадлежности. При этом должны сохраниться признанные международным сообществом границы Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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