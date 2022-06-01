Володин заявил о расколе в США по ситуации на Украине

Американское общество переживает раскол из-за разницы мнений по ситуации на Украине, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. На фоне критики политики Белого дома президент США Джо Байден опубликовал свою статью о том, как и зачем Штаты поддерживают киевский режим.

Вячеслав Володин отметил, что все больше граждан Америки не согласны с политикой Белого дома по украинскому кризису. И эта критика становится темой публикаций в американской прессе.

«Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине», – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

В качестве примера Володин привел публикации, в которых обозреватели советуют Белому дому не ввязываться в войну с Россией и пересмотреть политику по Украине.

При этом американский лидер настаивает на продолжении прежнего курса. Об этом он написал в своей статье для The New York Times. По мнению Джо Байдена, действия Штатов должны привести к развитию демократии на Украине.

«Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение. Мы также направим еще миллиарды долларов финансовой помощи. Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», – говорится в статье.

При этом американский президент настаивает, что США не намерены нападать на Россию. И уточняет, что нынешнее положение между странами сохранится, пока у Вашингтона не появится повод для разрыва отношений.

«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Пока США или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска», – заверил Байден.

В то же время Белый дом одобрил отправку на Украину РСЗО, хотя Россия предостерегала его от подобного шага. Переданные киевскому режиму дальнобойные ракетные вооружения могут стать угрозой для Москвы, что станет неприемлемой ситуацией.

Москва, Наталья Рязанова

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