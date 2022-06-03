«Шансы ухудшаются»: Медведев предрек Украине утрату суверенитета

Если Киев откажется договариваться с Москвой, Украине будет грозить утрата суверенитета. Такое мнение выразил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что шансы на дипломатическое урегулирование конфликта уменьшились после того, как Киев под влиянием Запада отошел от реалистичных позиций на переговорах с Москвой и заморозил диалог.

«Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera, оценивая перспективы политического урегулирования ситуации на Украине (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Как сообщил политик, «некоторое время назад Украина будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам, причем на относительно реалистической позиции». Она заключалась в том, «чтобы признать реалии: и территориальные реалии (Крымом и Донбасс), и реалии, связанные с участием в международных организациях, включая и военные блоки», пояснил он. Об этом шла речь и на переговорах в Белоруссии, и на переговорах в Стамбуле, и в ходе онлайн-контактов, отметил Медведев.

«Но в какой-то период – явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, – они эти переговоры приостановили», – добавил зампред Совбеза.

Сейчас, по его словам, ситуация развивается по другому сценарию: «по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции».

«Чем это грозит? Понятно чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и, в конечном счете, Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит», – заключил Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ заявил, что в случае использования Украиной вооружений против объектов на российской территории России у ВС РФ не останется иного выбора, как действовать на «поражение центров принятия решений».

Москва, Наталья Петрова

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