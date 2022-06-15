Рябков: Россия сама выберет, где поставить точку в СВО на Украине

Россия на Украине останется на позициях, достижение которых запланировано изначально, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он предупредил, что точка в специальной военной операции (СВО) будет поставлена там, где нужно России.

На вопрос ведущего, есть ли у России ответная реакция на равнодушие США к ее заявлениям, дипломат ответил однозначно. Какие бы планы на поражение России не строили в США или других странах, Россия докажет, что они провальные.

«Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение», – сказал замминистра в эфире телеканала «Россия-1».

Сергей Рябков назвал печальным стремление западных стран продолжать «безумную накачку Украины вооружениями». Как и нежелание президента Украины Владимира Зеленского садиться за стол переговоров.

«Это их выбор, это печально, это трагично, но мы не можем отступить», – добавил дипломат.

Военная операция России по защиту населения Донбасса началась 24 февраля. В Минобороны РФ признали, что она проходит не быстрыми темпами, чтобы сберечь жизни мирного населения. Основными задачами СВО названы демилитаризация и денацификация Украины.

В начале июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу поставил новые задачи, которые ускорят ее темп.

Москва, Наталья Рязанова

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