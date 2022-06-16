Песков назвал условие нормализации отношений России и США

Россия и США могут восстановить отношения после отказа американских властей от политики гегемонизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Двум странам все равно придется общаться, но это общение будет строиться иначе, чем прежде, считает он.

«Единственный способ – это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не собирается быть ничьим вассалом. Когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», – сказал Песков в интервью РИА Новости.

По его мнению, предпринятых Штатами действий достаточно для разрыва дипломатических отношений. Но контакт сохранять все равно придется, общение будет другим.

«США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться. Общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – предупредил представитель Кремля.

Штатам придется осознать: Россию не получится задушить санкциями и воевать с ней на политическом и экономическом поле бесперспективно.

«Нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически – дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями – это тоже те усилия, которые обречены на провал», – добавил Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия сама выберет, где поставить точку в спецоперации по защите населения Донбасса. И это решение не будет зависеть от стратегов и военных планировщиков Запада.

Москва, Наталья Рязанова

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