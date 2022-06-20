США опасаются вмешательства российских хакеров в выборы в конгресс

Американские власти допускают, что существует вероятность вмешательства в осенние выборы в конгресс российских хакеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пятерых действующих и бывших чиновников, отвечающих за внутреннюю безопасность.

По мнению источников, Россия может воспользоваться разногласиями внутри США и организовать небольшие хакерские атаки на местные избиркомы. При этом злоумышленники могут специально сделать так, чтобы их вмешательство стало очевидным. В этом случае в американском обществе возникнут сомнения в целостности выборов в США.

Впрочем, собеседники телеканала подчеркнули, что такой вариант развития событий остается гипотетическим. Как утверждают чиновники, американские выборы стали более защищенными. Вместе с тем, в стране сложилась атмосфера недоверия, усугубляемая большим количеством местных избирательных систем. Таким образом, США не могут быть по-настоящему готовыми к вмешательству со стороны России.

«Если случится что-то мелкое, это перерастет в манию и хаос, и люди внезапно начнут думать, что вся системы выборов небезопасна. Речь идет не о том, чтобы решить небольшую проблему, чтобы она не переросла в большую. Речь о том, что люди, видя небольшую течь в лодке, начинают думать, что она утонет вся целиком», – отметил один из собеседников.

Выборы в палату представителей и сенат США состоятся 8 ноября. В нижнюю палату конгресса будут избраны представители всех 435 округов, в верхнюю – 34 из 100 сенаторов.

Стоит отметить, что Москва категорически отвергает обвинения во вмешательстве в какие-либо выборы в США. По словам российских властей, утверждения Вашингтона о русских хакерах не имеют ничего общего с действительностью.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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