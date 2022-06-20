Володин считает, что Украина не подходит под критерии ЕС

Ситуация на Украине не соответствует критериям, которые Евросоюз предъявляет к кандидатам, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ускоренное рассмотрение заявки Украины может привести только к потере независимости этой страны.

«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика – вот характеристика современной Украины», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы РФ уверен, что Брюссель тоже видит эти несоответствия. Но спешит присвоить Киеву статус кандидата с одной целью: растянуть во времени конфликт с участием Москвы.

«Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в ЕС. Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», – предостерегает Володин.

Еврокомиссия 17 июня официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Евросоюза. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина на 70% соответствует нормам для вступления в ЕС, то есть приняла жесткие законы против олигархов, провела реформы в отношении меньшинств, кроме национальных меньшинств.

Накануне этого решения чиновники ЕК заявили, что Киеву предстоит серьезная работа, прежде чем он будет готов стать частью ЕС. В частности, нужно принять жесткие меры для борьбы с коррупцией, для установления принципа верховенства закона, доработать систему юстиции.

Москва, Наталья Рязанова

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