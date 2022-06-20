Алиханов назвал срок старта нового маршрута для транзита товаров

Суда для перевозки товаров в Калининградскую область выйдут на новый маршрут в течение недели, сообщил глава региона Антон Алиханов. Он предложил и другой вариант для снятия литовского запрета на транзит товаров.

Губернатор заверил, что у паромного комплекса Калининградской области достаточно мощностей, чтобы справится с перевозкой дополнительных грузов. «Новые суда для товаров, попавших под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга – Балтийск в течение недели», – сказал Алиханов.

Он успокоил жителей региона, что поступление нефтепродуктов в область не прервется. Их транзит не ограничен до 10 августа, и после этой даты вопрос будет решен.

Антон Алиханов подчеркнул, что введенный Литвой запрет на транзит ряда товаров незаконен и нарушает соглашение России и ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. И Европа может легко решить нынешнюю проблему.

«Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС», – цитирует губернатора РИА Новости.

Ранее Литовские железные дорогие прекратили транзит 40-50% номенклатуры грузов между регионами РФ и Калининградской областью через территорию Литвы. Предупреждение поступило от литовских властей менее, чем за сутки.

МИД РФ расценил действия Литвы по запрету транзита в Калининградскую область как открыто враждебные. «Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», – говорится в заявлении министерства.

Калининград, Наталья Рязанова

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