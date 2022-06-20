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Понедельник, 20 июня 2022, 14:30 мск

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«Открыто враждебные действия»: МИД РФ потребовал от Литвы немедленно восстановить транзит в Калининград

Министерство иностранных дел заявило протест в связи с незаконным введением властями Литвы запрета на транзит по железной дороге в Калининград широкой номенклатуры грузов. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«20 июня в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», – говорится в заявлении МИД России.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона указала, что расценивает провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные.

«Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», – подчеркивается в заявлении МИД России.

Ранее сенаторы Андрей Климов и Андрей Клишас заявили, что своими действиями литовские власти «выбивают из-под себя стул» и дают Москве основания для жесткого ответа. В Кремле назвали действия Литвы беспрецедентными, которые требуют глубокого анализа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что на принятие ответного решения Москве может потребоваться несколько дней.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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