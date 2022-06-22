FP: Париж и Берлин лишатся лидерства в ЕС из-за позиции по России

Париж и Берлин теряют доверие Восточной Европы из-за неоднозначной позиции в отношении России, считает аналитик Эоин Дреа. В связи с этим Варшава выдвинулась в лидеры по части поддержки Киева.

«Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом РФ Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией», – написал аналитик в статье для Foreign Policy.

Экономика Польши занимает шестое место в ЕС и является самой крупной среди восточноевропейских стран, напомнил Дреа. По его мнению, смена лидера в вопросе поддержки Украины может сильно ударить по Франции и ФРГ.

Ранее журнал писал о тайных переговорах Берлина и Москвы и готовности ФРГ отказать Украине в поддержке, чтобы не «унизить» Россию. Кроме того, эксперты заметили у Запада признаки «усталости от Украины».

Берлин, Наталья Рязанова

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