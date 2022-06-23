В Японии заявили, что Путина вынудили начать спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин был вынужден начать военную спецоперацию на Украине, потому что Киев не выполнял Минские соглашения. Об этом заявил японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

По его мнению, в украинском конфликте так или иначе виноваты обе стороны. Россию обвиняют в начале боевых действий, однако Киев целенаправленно нарушал Минские соглашения, отметил парламентарий в интервью РИА «Новости».

Судзуки заявил, что сейчас отсутствует объективная оценка истории и причин возникшей ситуации вокруг Украины, проблема освещается однобоко, а «порицанию подвергается начало военных действий».

По словам депутата, в настоящее время мир, включая СМИ, движется сторону подогревания противостояния и никто не желает проанализировать, что привело к началу спецоперации. «Нельзя идти у этого на поводу», – подчеркнул он.

«Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию, – добавил парламентарий. – И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства».

Судзуки полагает, что у Москвы была веская причина начать спецоперации. «Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс Минска-1. В 2015 году состоялся Минск-2. Чья сторона не выполнила эти соглашения?» – рассуждает политик.

По его мнению, Украина ответственна за невыполнение Минских соглашений, но об этом на Западе «совсем не говорят и это не обсуждают». «Я считаю, что это совсем не беспристрастно. Я же стараюсь смотреть беспристрастно», – продолжил он.

«В Японии есть поговорка «в ссоре виноваты оба» о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал – неправ, но и на том, кто создал причину для этого – тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит», – заключил Судзуки.

Ранее парламентарий возложил ответственность на США и Великобританию за начало конфликта на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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