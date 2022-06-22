В Японии заявили об ответственности США и Великобритании за начало конфликта на Украине

США и Великобритания спровоцировали конфликт на Украине. Об этом заявил японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

По его словам, начало спецоперации России на Украине было положено еще осенью прошлого года, когда украинские военные запустили ударный беспилотник «Байрактар». Судзуки утверждает, что именно тогда в Москве поняли, что Украина способна ударить и по российской территории.

«Но тут Америка стала провоцировать: «сейчас Россия нападет, сейчас Россия нападет». А нужна была не провокация – нужно было жестко сказать Украине прекратить использовать ударные беспилотники, а Путина призвать к сдержанности. Вот что должен был сделать американский президент», – сказал японский депутат в интервью РИА «Новости».

Кроме того, к подстрекательству со стороны Вашингтона подключились страны «большой семерки», в первую очередь, Великобритания. В нагнетании напряженности между Россией и Украиной велика ответственность США и стран «семерки», заключил Судзуки.

«Америка – не мировой полицейский. Америка – не мировое финансовое государство. Она может только настаивать на этом. Все эти провокации идут от США и Великобритании. И Японии не нужно на это поддаваться», – отметил политик.

Токио, Зоя Осколкова

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