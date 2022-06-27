Япония введет новые санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал расширение санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничения коснутся, в том числе, импорта российского золота, передает телеканал NHK.

По данным телеканала, Япония запретит импорт российского золота и экспорт товаров для 90 компаний, якобы связанных с военной отраслью России. Кроме того, будут заморожены активы около 70 граждан и компаний из России.

Фумио Кисида отметил, что международные структуры, в их числе Совет Безопасности ООН, не смогли адекватно отреагировать на ситуацию на Украине. Поэтому нужно укрепить порядок в мире, основанный на верховенстве закона.

«Мы находимся на перепутье в истории. Вопрос в том, можно ли сохранить основанный на правилах международный порядок. Мы должны обеспечить, чтобы не было стран, которые извлекают ложные уроки из ситуации в Украине», – сказал японский премьер на саммите G7.

Ранее власти Японии ввели санкции в отношении российских граждан и компаний. Так, в черный список включены Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития. Японские банки сократили на 15,3% финансирование проектов в России. Разница с аналогичным периодом прошлого года составила 8,02 млрд долларов.

Токио, Наталья Рязанова

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