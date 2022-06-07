Япония заморозила активы РСХБ, МКБ и Белорусского банка развития

Власти Японии ввели санкции в отношении двух банков из России и одного – из Белоруссии. В черный список включены Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития, сообщила пресс-служба японского министерства иностранных дел.

Активы указанных банков заморозят и введут ограничения на платежи и движение капитала.

Япония также расширила антироссийские санкции, запретив экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». Категории таких товаров или отдельные наименования не уточняются.

Япония поддержала западную политику ужесточения санкционного давления на Россию после начала военной спецоперации по защите населения Донбасса. Эксперты отметили, что негативные последствия санкций в самой Японии стали неожиданностью для властей. Ограничения уже повлияли на деятельность 15 тыс. компаний, а три крупнейшие группы банков Японии потеряли более 2,7 млрд долларов.

Токио, Наталья Рязанова

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