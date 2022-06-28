Песков ответил на слова Зеленского о «террористке» России

Действия киевского режима в отношении населения донбасских республик и есть настоящие преступления, граничащие с актами террора. ОБ этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский назвал РФ «крупнейшей террористической организацией мира». Представителя Кремля попросили прокомментировать слова украинского лидера.

«Наши следователи и следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия, работает много специалистов, и результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма и геноцида в отношении жителей этих республик. Это и есть настоящие преступления», – сказал Песков.

Так, за сутки 15 июня пять мирных граждан погибли, 39 получили различные ранения в результате обстрелов Донецка, Горловки и Любовки со стороны ВСУ. Среди пострадавших трое детей.

Москва, Наталья Рязанова

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