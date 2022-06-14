В ДНР пять человек погибли и 39 пострадали от обстрелов за сутки

Пять мирных граждан погибли, 39 получили различные ранения в результате обстрелов Донецка, Горловки и Любовки со стороны ВСУ. Среди пострадавших трое детей, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, в т.ч. мальчика 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек, в их числе трое детей 2008, 2013 и 2015 годов рождения, в Буденновском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Любовке», говорится в сообщении.

Обстрелами ВСУ повреждены 69 жилых домов и 26 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе донецкий роддом и больница МВД.

По данным СЦКК, противник выпусти 620 снарядов из РСЗО «Ураган», «Град», артиллерийских орудий 155, 152 и 122 мм, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признал, что обстрел роддома в Донецке был открытым нарушением международного права. А случаи обстрела медицинских учреждений вызывают «чрезвычайную обеспокоенность» в организации.

Донецк, Наталья Рязанова

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