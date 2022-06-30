Премьер Болгарии назвал доклады спецслужб причиной высылки российских дипломатов

Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии принималось на основании докладов Государственного агентства национальной безопасности (SANS), заявил уходящий в отставку премьер-министр страны Кирилл Петков. Он заверил, что сам ничего не решал, передает BTA.

Петков рассказал, что процесс высылки начался в марте. SANS предоставило три доклада: в мае и июне, на основании которых сотрудники российской дипмиссии были признаны персонами нон грата. МИД Болгарии просто завершил процедуру, уведомив россиян, что им следует покинуть территорию Болгарии.

Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова возразила, что глава кабмина «пытается спрятаться» за министерством и спецслужбами.

«Решения о внутренней и внешней политике принимаются Советом министров, а Кирилл Петков является премьер-министром. Есть еще Совет Безопасности, который принимает решения, и его тоже возглавляет Кирилл Петков», – сказала политик.

28 июня София объявила 70 россиян персонами нон грата. Дипломатические и административно-технические сотрудники российских дипмиссий должны покинуть территорию Болгарии одним рейсом 3 июля. Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что все 70 россиян уличены в «шпионаже».

София, Наталья Рязанова

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