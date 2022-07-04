Россия выступает за расширение состава Совета безопасности ООН

Россия считает, что Совет безопасности ООН необходимо расширить за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран. Это сделает его «более демократичным», заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

По словам дипломата, сейчас СБ ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Это отдаляет членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», – цитирует посла РИА «Новости».

При этом, по мнению России, включение Германии и Японии не изменит внутреннего баланса. Российская сторона открыта для перспективы вступления Индии и Бразилии.

Пекин, Зоя Осколкова

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