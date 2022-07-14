Байден допустил возвращение США в СВПД

Президент США Джо Байден допустил, что Штаты могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Это поможет гарантировать, что у Ирана не появится ядерное оружие, считает американский лидер.

«Единственное, что может быть хуже Ирана в его нынешнем виде – это обладающий ядерным оружием Иран», – цитирует президента «Интерфакс».

Байден считает, что Вашингтону стоит вести переговоры о возвращении в СВПД. Но готов применить силу «в качестве последнего средства», если переговоры пройдут неудачно.

СВПД было заключено в 2015 году между Ираном, Германией и пятью постоянных членов Совбеза ООН. В 2018 году Штаты по решению бывшего тогда президентом Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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