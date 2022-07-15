Путин назначил Борисова главой «Роскосмоса»

Президент РФ Владимир Путин снял Дмитрия Рогозина с должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Госкорпорацию возгласил бывший вице-премьер Юрий Борисов.

Владимир Путин подписал оба указа днем 15 июля. Документы вступили в силу с момента подписания, они опубликованы на сайте Кремля.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», – говорится в документе.

Ранее днем президент РФ освободил Борисова от должности заместителя председателя правительства России.

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года. Он тоже перешел в госкорпорацию с должности вице-премьера, где курировал вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Москва, Наталья Рязанова

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