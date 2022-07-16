В Германии сравнили прием саудитами Путина и Байдена

Разница в приеме президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена при приезде в Саудовскую Аравию указывает на рост влияния РФ. Такое мнение высказал журналист Даниэль-Дилан Бемер в колонке для Welt.

Обозреватель сравнил три визита глав государств в Эр-Рияд. Предшественник Байдена Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию в 2017 году. Ему оказали роскошный прием, встретили танцем с саблями и поселили в отдельной гостинице высшего класса.

«Как казалось тогда, больший шик и почет трудно представить. Однако, когда российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию через два года, то его кортеж сопровождал эскорт из шестнадцати всадников. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Тогда почет на самом деле достиг пика», – написал Бемер.

Что касается визита действующего президента США Джо Байдена, то его встречают совсем уж буднично. «Его ждет заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива», – пишет журналист. По его мнению, эти детали говорят о растущем влиянии России в мире.

При этом Вашингтон так и не добился успеха в попытках надавить на Ближний Восток, чтобы выступить против Москвы и присоединиться к антироссийским санкциям. Бемер напомнил, что США получили неожиданный отказ от своих арабских союзников, когда ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.

Берлин, Зоя Осколкова

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