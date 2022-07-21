«Слишком здоров»: американская разведка оценила состояние Путина, а Байден заявил, что у него рак

В ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин пожаловался на кондиционеры, из-за которых глава государства кашлял. Тем временем, в ЦРУ состояние здоровья российского лидера оценили как очень хорошее. Чего не скажешь о президенте США Джо Байдене, который сообщил, что болен раком.

Свой кашель Путин объяснил тем, что недавно был с визитом в Иране, где температура воздуха поднималась почти до 40 градусов. Всюду работали кондиционеры, что и стало причиной недомогания.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума обмолвился о состоянии российского президента. «Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», – сказал глава ЦРУ.

В свою очередь Джо Байден заставил поволноваться всех американцев. В своей речи о глобальном потеплении он заявил, что болен раком.

Глава государства поделился воспоминаниями из детства, которое он провел в Клеймонте, штат Делавэр. Ветер нес грязный воздух с нефтеперерабатывающих заводов в сторону города. Жителям приходилось часто включать на машинах стеклоочистители, чтобы смывать нефтяные пятна со стекол.

«Поэтому у меня и многих других людей, с которыми я вырос, – рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – отметил Байден.

Пресс-служба Белого дома поспешила поправить американского лидера, указав, что президент имел в виду свой опыт лечения рака кожи в прошлом. Байдену действительно ранее удалили немеланомную опухоль кожи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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