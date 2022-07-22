«Равняться на Путина»: Володин потребовал урезать отпуска депутатов и чиновников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости рассмотреть вопрос о сокращении продолжительности отпусков депутатов и чиновников.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ (28 календарных дней – прим. ред.)", – заявил Володин журналистам. Слова спикера Госдумы приводятся в его официальном телеграм-канале.

Политик уточнил, что для реализации инициативы необходимо будет инициировать поправки в законодательство, в том числе в закон о статусе депутата Госдумы и сенатора РФ.

Володин при этом подчеркнул, что «у политиков отпусков не бывает», и призвал брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».

Согласно действующему законодательству, ежегодный оплачиваемый отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих – до 45 дней.

Москва, Наталья Петрова

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