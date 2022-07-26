«Воспаленное воображение»: посольство РФ объяснило заявления Госдепа об изоляции Москвы

Посольство России в США отреагировало на заявления Госдепа о том, что РФ становится «изгоем». Подобные «огульные заявления не выдерживают критики», – ответили в российской дипмиссии.

Посольство РФ отвергло утверждения американской стороны о том, что российские международные контакты направлены на то, чтобы «сдержать натиск возмущения». «Руководство России активно вовлечено в международные дела», – заявило диппредставительство, назвав очередным подтверждением тому насыщенную программу африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова.

Также в дипмиссии заявили, что попытки представить Россию изолированной вызваны «воспаленным воображением американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью».

«Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», – подытожили в российском посольстве.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил на брифинге, что Россия превращается в страну-изгоя. Так он оценил африканское турне главы МИД России Сергея Лаврова и поездки президента РФ Владимира Путина в Иран, министра обороны Сергея Шойгу – в Турцию.

«Становится ясно, что Россия понимает, что ее действия приводят к тому, что она становится изгоем и что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Москвы», – заявил Прайс. Представитель Госдепа добавил, что США мало волнует то, с кем ведет диалог российская сторона и что слышит от стран, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле выразили несогласие с заявлениями Белого дома о растущей изоляции России. Все попытки изолировать Россию обречены на провал, поскольку страна связана со всем миром, заявляли российские власти.

Москва, Наталья Петрова

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