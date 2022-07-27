Бориса Джонсона прочат на место генсека НАТО

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон может занять место генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга, пишет The Daily Telegraph.

США не доверяют политикам из Евросоюза в связи с призывами к созданию новой армии ЕС. И во главе альянса давно планируется поставить представителя Великобритании. По данным издания, кандидатура Бориса Джонсона получила одобрение у старших тори.

Ранее претенденты на пост премьер-министра Великобритании отказались принять Бориса Джонсона в свое правительство. Во время теледебатов ни один из пяти кандидатов не поддержал эту идею.

Борис Джонсон объявил об уходе с поста главы британского правительства 7 июля. К этому дню почти 60 сотрудников правительства демонстративно оставили должности. При этом, Джонсон намерен вернуться на пост премьера на следующих выборах.

Лондон, Наталья Рязанова

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