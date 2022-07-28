Зюганов готов попробовать объединить КПРФ с эсерами при одном условии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что допускает объединение с партией «Справедливая Россия – За правду» при одном условии – готовности ими выполнять программу коммунистов. Так он отреагировал на вчерашнее заявление лидера справедливороссов Сергея Миронова о неизбежности слияния двух партий в исторической перспективе.

«Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже – пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», – сказал Зюганов (цитата по РИА «Новости»). На вопрос об условиях объединения двух партий он ответил следующим образом: «Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение – подтягивайтесь, работайте».

Накануне лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, предложение об объединении партий «уже давно было сделано». По его словам, он не видит препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил.

«Объединение партий «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ необходимо, более того – в исторической перспективе оно неизбежно. Из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому, когда именно произойдет объединение, зависит от членов компартии», – цитирует Миронова ТАСС.

Политик также отметил, что пока рано говорить о возможном формате слияния партий и о будущих руководителях объединенной партии. «Отмечу лишь, что СРЗП не вождистская партия. Мы с успехом объединились в прошлом году с нашими соратниками и создали механизм сопредседательства, который успешно работает», – заявил Миронов.

Москва, Наталья Петрова

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